Koronapandemien har gitt god plass i fyllearresten

Det er 21 celler i kjellaren på politihuset i Stavanger. Ei vanleg helg overnattar 20 personar her etter å ha krangla, slost og drukke for mykje.

Slik har det ikkje vore dei siste månadene. Sist helg måtte berre tre personar sove ut rusen her. Ein laurdag, to sundag.

– Det var ikkje noko vi såg for oss for eit år sidan, seier Ole Bjørn Paulsen, avsnittsleiar på Stavanger politistasjon.

Han har vore ute blant feststemte folk i oljebyen i 25 år og jobbar kvar tredje helg. Aldri har han tatt med seg så få tilbake til politihuset.

ERFARING: Ole Bjørn Paulsen har jobba ute i helgene i Stavanger sidan 90-talet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Då Noreg nær stengde 12. mars, stengde også utelivet i nokre veker. Så følgde ei tid kor fleire norske kommunar bestemte tidleg skjenkestopp. I starten av august blei det skjenkestopp ved midnatt i heile landet.

Denne helga blir det nasjonale pålegget oppheva. På grunn av lokale koronautbrot kan likevel kommunar halde på tidleg skjenkestopp, slik dei har gjort i Oslo.

Fleire hundre færre i politiarrestane

Truleg har færre folk på byen og færre timar med alkoholservering gjort at politiet over heile landet har hatt det like roleg på vakt som Paulsen i Stavanger. Stoda er lik i alle politidistrikt NRK har fått svar frå.

I Sør-Vest politidistrikt var det i heile 2019 over 70 innsette kvar månad som følgje av paragraf 9 i politiloven, som handlar om rusa personar. Månadssnittet til og med september i 2020 var mindre enn 50.

TETT I TETT: I Stavanger sentrum ligg utestadene på rekke og rad. Her frå Vågen under eit tilsyn frå skjenkekontrollen i sommar. Foto: Frida Ripland Moberg / NRK

I Agder politidistrikt var det nær 60 §9-innsette kvar månad mellom april og september i fjor. I år under 40. I Trondheim var det 172 i arresten frå mars til august i fjor. I år var det 71.

I Bergen var det nær 250 i arresten kvar månad frå mars til september. 150 i år. Tala omfattar ikkje berre rus, men alle typar arrestasjonar.

– Om skjenkestopp er årsaka åleine, er kanskje drygt å seie. Men det er klart at kortare skjenketid og færre folk i byen heilt klart har innverknad, seier fungerande stasjonssjef ved Bergen sentrum stasjon, Ole Jacob Malmo.

I Bergen har det også vore færre tilfelle av vald i sentrum.

– Det er ikkje store tal, men i periodar der koronatiltak blir sett i verk, verker det positivt inn, seier han.

Oslo: – Mykje rolegare

Politidistrikta Møre og Romsdal og Oslo har ikkje tal på overnattingar i arresten, men i begge distrikt er det nedgang sidan mars.

– Vi får eintydige tilbakemeldingar frå dei som jobbar i sentrum og sentrumsnære område. Det er mykje rolegare med dagens skjenkestopp, seier Unni T. Grøndal, pressesjef i Oslo politidistrikt.

Når politiet får mindre å gjere med fyllebråk, kan dei bruke ressursar andre stader, seier Kristian Johansen, seksjonsleiar i Sør-Vest politidistrikt.

Kristian Johansen i Sør-Vest politidistrikt. Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Vi har tatt fleire innbrotstjuvar. Dessutan har vi hatt tid til å følgje opp ungdommar som har rana jamaldrande i bydelane i Stavanger, seier Johansen.

Både i politidistrikta Trøndelag og Møre og Romsdal har det vore fleire oppdrag knytte til festbråk heime hos folk.

Håpar vanane våre er endra

I Sør-Vest frykta dei òg at fleire privatfestar skulle flytte problema i helgene ut frå sentrum. Det har likevel ikkje skjedd. Litt ekstra feststøy dei finaste laurdagskveldane, men elles greitt, ifølgje Johansen.

Nå håper politileiaren at koronaen kan ha endre utelivssvanene våre: At vi held fram med å gå tidlegare ut, og vidare tidlegare i seng. Sjølv om alkoholserveringa fortsett etter at klokka har slått tolv.

FÆRRE SKADER: Helsevesenet i Stavanger har hatt færre med såkalla «fylleskadar» dei siste månadene. «Legevakten synes å merke at det er færre pasienter med alkoholrelaterte skader og pasienter med utagerande adferd som følge av alkoholpåvirkning», skreiv dei nyleg til politikarane i kommunen. Foto: Marie Håland / NRK

Ole Bjørn Paulsen i Stavanger har hatt nokre fine månader på jobb.

– For oss er det gledeleg. Dei stygge valdssakene har omtrent vore fråverande. Det er kjempebra, seier han, og avviser at det har blitt kjedeleg.

– Det er ikkje kjempespanande å gjete fylla i sentrum. Når du er ung og nyutdanna, ja, men det går ikkje lenge før du tenker «uff, ein til», seier han.