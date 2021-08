Koronadødsfall ved sykehjem

En fullvaksinert beboer i 90-årene ved Sunde sykehjem i Stavanger, døde søndag av covid-19. Det bekrefter helse- og velferdsdirektør Eli Karin Fosse i Stavanger kommune. – Jeg ønsker å uttrykke min kondolanse. Denne hendelsen gjør inntrykk og preger oss alle sammen, fordi det så tydelig understreker alvoret i situasjonen vi fortsatt befinner oss i. Det er en påminnelse om at pandemien ikke er over, sier Fosse. I alt har seks beboere og fem ansatte fått påvist korona i forbindelse med et smitteutbrudd på sykehjemmet.