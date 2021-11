Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

3. november sende Stavanger universitetssjukehus (SUS) ut feil covid-19-prøvesvar til 29 personar.

Av dei som gjekk eit døgn med feil prøvesvar var om lag halvparten faktisk smitta av korona, trass i at sjukehuset hadde sagt at dei ikkje var det.

Ein intern svikt

Det skal ha vore ein intern svikt som gjorde at sjukehuset sende ut feil prøvesvar. Det var også deira interne rutinar som fanga opp feilgrepet.

– Det skjedde ein feil som eigentleg ikkje skal skje, seier Iren Høyland Löhr.

Ho er avdelingsoverlege for medisinsk mikrobiologi ved SUS.

– Det er no eingong slik at om der er manuelle steg, så kan det skje feil. I dette tilfellet vart to PCR-plater forbytt, seier Löhr.

Iren Høyland Löhr fortel at slike manuelle feil er sjeldne på laboratoriet og at dei skal fangast opp av interne kontrollrutinar. Biletet er teke ved eit anna høve. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ho fortel at sjukehuset i periodar får tusenvis av covid-19-prøvar om dagen og at dei analyserer fleire hundre prøver parallelt.

Ved SUS kan dei teste opp mot 91 prøvar på ei plate samstundes. Denne plata skal innom to ulike maskiner i løpet av analysen, og då vert dei flytta manuelt imellom.

Nokre gongar arbeider dei med fleire plater samstundes. Det var slik feilen skjedde førre veke.

– På ei hektisk vakt kan slike feil diverre skje, men det er heldigvis veldig sjeldan, seier Löhr.

Det var her, på laboratoriet ved avdeling for medisinsk mikrobiologi, feilen vart fanga opp. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Alle vart informert

Då feilen vart oppdaga ringde avdelinga ved sjukehuset til kommuneoverlegane i kommunane der dei aktuelle personane budde.

Dei korrigerte også svara som var gjeve ut på helsenorge.no same dagen.

– Det gjekk jo eit døgn der fleire personar gjekk med feil oppfatning av om dei var smitta eller ikkje – har dette fått nokre konsekvensar?

– Eg vil jo tru at vi fort hadde fått høyre det om noko var gått frykteleg gale, seier Löhr.

Dei sjukehusavdelingane og sjukeheimane som fekk personar med feil prøvesvar vart kontakta av laboratoriet då feilen vart mistenkt sidan konsekvensane potensielt kunne vore størst der.

Les også: Nora må teste seg sjølv for korona

Ingen store konsekvensar

– So vidt vi veit fekk ikkje denne feilen store konsekvensar, korkje for einskilde personar eller institusjonar.

Löhr seier ho forstår at det kan opplevast belastande for den einskilde som fekk feil svar, og tykkjer det er uheldig når slikt skjer.

– Av dei som fekk feil informasjon, veit de kor mange som fekk ein feilaktig negativ prøve?

– Heilt nøyaktig har eg det ikkje, men eg meiner det var ganske 50/50. Om nokon har fått feil negativt så er det nokon i den andre enden som har fått ein feil positivt, so eg trur det fordelte seg ganske jamt, seier Löhr.

Foto: Heiko Junge / Heiko Junge