Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Etter sommaren opna dei fleste skulane på grønt nivå – nett slik det var tilrådd av regjeringa.

I løpet av første veke rakna systemet i Stavanger. Elevar har hundrevis av nærkontaktar og sit i doble og triple karantenar. Same veke auka også smitta med 20 prosent. Onsdag blei det bestemt at to vidaregåande skular skal over på gult nivå.

Heller ikkje i Oslo har skulestarten vore slik mange hadde håpa.

Hulda Josephine Hein-Gutierrez er ei av fleire som vart smitta etter ei veke på skulen.

Smitta på skulen første veka

– Det går overraskande bra, men det er veldig kjipt.

Ho må stå i vindauget med munnbind på, for ho vart smitta etter ei knapp veke på skulen.

Ho har nett teke til i første klasse ved musikklinja på Foss vidaregåande i Oslo.

– Eg er veldig redd for å gå glipp av det sosiale på skulen når eg er innestengd, seier Hein-Gutierrez.

Ho seier ungdomane var budd på smitteutbrott sidan dei starta skuleåret på grønt nivå.

– Vi levde eigentleg heilt normalt på skulen og var mykje saman. Så eg vart ikkje overraska då eg vart smitta.

– Det var jo trist då, for eg har berre vore med klassen min i ei veke før det var rett i isolasjon, seier ho.

Hulda Josephine Hein-Gutierrez fekk akkurat byrje på vidaregåande før ho måtte i karantene. Foto: Karl Biehl / NRK

Regjeringa tilrådde grønt nivå i skulen

Det var 10. august, dagar før skulane skulle opne, at kunnskapsminister Guri Melby bekrefta at regjeringa tilrådde skular og barnehagar å opne på grønt nivå.

Dette var med atterhald om at smittesituasjonen tillèt det.

Det gjorde situasjonen dei fleste stadar, også i Stavanger, og skulane tok til med relativt nær normal drift. Det har ikkje gått etter planen.

FHI sin ferske vekerapport viser at smitta hos barn mellom 6 og 12 år har auka med 39 prosent den første skuleveka. I aldersgruppa 13–19 år auka smitten med 23 prosent.

Dermed kan skular likevel hamna på gult eller raudt nivå i haust. På raudt nivå skal skulane mellom anna vurdera heimeskule.

Statssekretær i kunnskapsdepartementet seier at rådet om grønt nivå forutset at smittesituasjonen gjer det mogleg.

– Nå ser me at smitten aukar, og me må revurdera situasjonen. Sjølvsagt. Fordi tiltaka me set inn skal heile vegen vera basert på den lokale smittesituasjonen, seier Anja Johansen (V), som er statssekretær ved kunnskapsdepartementet.

Opp til kommunane

Ho seier at dei lokale helsestyresmaktene sjølv må gjera desse vurderingane.

– Kva tenker du om signala som kanskje blei sendt då Guri Melby sa at skulen kom til å bli opna på grønt nivå?

– Signalet me har sendt har me vore heilt tydelege på. Me opnar på grønt nivå, dersom den lokale smittesituasjonen gjer det mogleg. Me håpa sjølvsagt at dette skulle vera situasjonen over alt.

Grønt, gult og rødt nivå i skolen – hva vil det si? Ekspandér faktaboks Barneskolen Grønt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og normalt renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/ trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Ungdomsskolen Grønt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og normalt renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig

Elever bør holde avstand (minst én meter) til elever i andre kohorter i pauser og friminutt

Unngå trengsel og store samlinger Rødt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Unngå trengsel og store samlinger

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Kohorter bør ha faste klasserom, ansatte bør komme til klasserommet

Tilstreb avstand (minst én meter) mellom elever ansatte i alle situasjoner

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

Delvis digital undervisning Videregående skole Grønt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og normalt renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Avstand mellom ansatte

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser kan ha undervisning sammen

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig

Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen

Unngå trengsel og store samlinger Rødt Ingen syke skal møte på skolen God hygiene og forsterket renhold Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele inn elever i mindre grupper – mål: halvere antall kontakter

Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper

Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Ansatte kan veksle mellom klasser

Avstand mellom elever/ansatte (minst én meter) i alle situasjoner

Unngå trengsel og store samlinger

Vurdere alternerende oppmøtetider/alternative lokaler

Delvis digital undervisning udir.no

Og i største delar av Noreg skal det vera mogleg å ha grønt nivå, ifølgje Folkehelseinstituttet (FHI).

– Det er 60 kommunar som har hatt auka smitte den siste tida. Nærmare 300 har ikkje hatt det. Me er i løpande dialog med dei som har smitte om målretta bruk av gult nivå og karantene, seier fagdirektør i FHI Frode Forland.

Testsystemet fall

Frode Forland er fagdirektør i Folkehelseinstituttet. Han seier at når smitten etter skulestart har vore litt større enn dei hadde forventa. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Det var FHI som før skulestart gjekk ut og sa at hyppig testing og smittesporing kunne erstatte karantene for skuleelevar. Dette nye testregimet, kombinert med at elevar på skular med grønt nivå har særs mange nærkontaktar, har ført til store utfordringar.

I eit møte med Helsedirektoratet onsdag melde statsforvaltarane frå heile landet om kommunar som slit med å få nok ressursar til å driva smittesporing, testing og vaksinering.

– Kapasiteten har kome veldig på strekk i fleire kommunar. Det har dei vore veldig tydelege på ovanfor oss, seier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen.

Tysdag skreiv NRK om Stavanger kommune som måtte be om å ta pausar i testsystemet som var sett opp for å halde skulane opne.

Det måtte dei etter eit uvisst tal elevar måtte sendast i karantene då teststasjonar og smittesporinga vart kraftig belasta. Oslo skal no vere i ein liknande situasjon.

Varslar endringar

I Helsedirektoratet er dei uroa over arbeidspresset kommunane melder om. Etter dagens møte varslar dei at det vil koma endringar.

– Me har innsett at me må vurdera kva tiltak og råd me kan koma med, slik at me kan justera systemet og bruka andre verkemiddel. Målet er at kommunane blir mindre pressa på kapasitet, seier Johan Torgersen, divisjonsdirektør i Helsedirektoratet.

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Johan Torgersen, har onsdag vore i møtte med alle statsforvaltarane i landet. Foto: Kjartan Rørslett / NRK

Ifølgje FHI må også kommunane prioritera. Smittesporing bør vera mindre viktig enn vaksinering og testing, og kan eventuelt overlatast til dei som er smitta.

– I den situasjonen me er nå, der nærkontaktar og smitte ikkje er så farleg, er nok dette ein veg me kan tenka på framover, seier fagdirektør i FHI Frode Forland.

Fleire stadar i landet har no også teke til med, eller vurderar å innføre, at ungdommar skal teste seg sjølv, for slik å lette på trykket på teststasjonane.

Assisterande helsedirektør, Espen Rostrup Nakstad, er positiv til dette.

– I mange tilfelle kan jo elevar ved ungdoms- og vidaregåande skular gjennomføre desse testane sjølv. Så fort ein får lært opp elevane til det, vil dette gå mykje lettare og kommunane slepp bruke like mykje ressursar på det.

Er redd for å falle utanfor

– Ein er jo litt redd for å falle utanfor. Eg skal jo vere vekke i ti dagar, og dei som er i klassen min får jo kome på skulen og vere saman, seier Hein-Gutierrez.

Ho seier at dei no er så mange på hennar alder som er smitta, at alle er einige at det berre handlar om uflaks om ein vert sjuk.

– No byrja ein jo skuleåret på grønt nivå. Er du glad for at du kunne kome på skulen, eller skulle du ynskje det var litt meir som i fjor?

– På ein måte er eg glad for det, for eg fekk ein veldig god start med klassen min. Men eg skulle ynskje at vi til dømes hadde fått vaksinen før, men det var jo ikkje mogleg.

– Vi var jo alle einige om at det var ein risiko å kome på skulen, men eg trur dei fleste var villige til å ta den for å få vere saman på ein normal måte, seier Hein-Gutierrez.