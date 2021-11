Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Aldri før har so mange vore smitta av korona i Noreg, trass i at over 90 prosent av dei vaksne har fått minst éin vaksinedose.

Fleire eldre på sjukeheimar over heile landet har blitt koronasmitta av uvaksinert helsepersonell. Nokre av dei har mista livet.

Fagforbundet meiner det er heilt innanfor å krevje at deira medlem er vaksinerte om dei skal vere nær og behandle pasientar og eldre.

Handlar om pasienttryggleik

– Det handlar rett og slett om pasienttryggleik og tryggleiken til anna helsepersonell, seier Iren Luther.

Ho er leiar av yrkesseksjonen for helse og sosial og sit i leiinga i Fagforbundet. Ho er også sjukepleiar sjølv.

Iren Luther i Fagforbundet seier det er viktig at dei tilsette får ta del i eventuelle avgjerder som vert teken kring uvaksinerte helsearbeidarar. – No har jo arbeidsgjevar sjølvsagt styringsrett, men likevel er partsarbeidet viktig, seier ho. Foto: Birgit Dannenberg / Fagforbundet

– Meiner de det er greitt å samle informasjon om og behandle tilsette i helsesektoren annleis ut ifrå om dei er vaksinerte eller ikkje?

– Om det kjem fram at nokon er uvaksinert, so veit arbeidsgjevar det og då kan vedkomande bli omplassert. Dette er ikkje informasjon som bør lagrast, seier Luther.

Ho understrekar at vaksinering sjølvsagt skal vere valfritt, men meiner helsepersonell har eit spesielt ansvar for å få det gjort.

– Dette må gå på samvitet. Dei har faktisk vald å vere helsepersonell og skal ta seg av andre menneske, seier Luther.

Gode grunnar for å vere uvaksinerte

– Dei aller, aller fleste er vaksinerte. Det er viktig å hugse på, seier Lill Sverresdatter Larsen.

Ho er leiar i Sjukepleiarforbundet.

Larsen seier dei heile tida har vore tydelege på at dei tilrår sine medlem å vaksinere seg, samstundes som dei held fast ved prinsippet om at det er frivillig.

For det er fleire grunnar til at ein ikkje kan eller vil vaksinere seg.

Luther og Larsen trekk båe fram at til dømes dei som tidlegare har hatt allergiske reaksjonar til vaksinar eller er gravide, er blant dei som ikkje har teke vaksinen.

Men kommunar har full rett til å omplassere tilsette om smitteverntiltak ikkje er forsvarleg nok i seg sjølv.

Likevel understrekar dei båe to at vaksinering er og skal vere frivillig, også for helsepersonell.

– Vi kan ikkje vende over til eit samfunn der ein skal påtvinge medarbeidarar det eine og det andre, for det handlar jo om deira kropp også, seier Luther i Fagforbundet.

Les også: Fagforbundet vil ha tredje vaksinedose til helsepersonell

– Pasienttryggleiken kjem aller først, seier Lill Sverresdatter Larsen, leiar av Sjukepleiarforbundet. Foto: Tora Kyllingstad

– Då har heile dugnaden vore forgjeves

Leif Arne Moi Nilsen er gruppeleiar for Framstegspartiet i Stavanger. På kommunalutvalet tysdag spurte han i ei undersetning om alt helsepersonell var ferdig vaksinert.

– Eg rekna jo med at vi hadde fått bukt med det, men der fekk eg kontrasvar om at det hadde ein store problem med, seier Nilsen.

Leif Arne Moi Nilsen i Frp tykkjer lite om at smitte nyleg er komen til fleire sjukeheimar i landet. Også hans eigen by, Stavanger, har problem med dette no, fortel han. Biletet er teken ved eit anna høve. Foto: Anders Fehn

– Det nyttar ikkje kor dyrt gjerde du kjøper til hønsegarden om du slepp reven oppi, seier politikaren.

Han meiner at det at smitten no kjem inn på sjukeheimar, går midt imot det samfunnet har arbeidd for sidan mars 2020.

– Det var jo nett dei svake gruppene vi skulle beskytte. Eg har ikkje vore redd for å få korona, men eg har sjølvsagt teke sprøytene for det er eit samfunnsansvar, seier Nilsen

Sjå Debatten om at eldre vert smitta av uvaksinert helsepersonell. Du trenger javascript for å se video. Sjå Debatten om at eldre vert smitta av uvaksinert helsepersonell.