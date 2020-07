Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Situasjonen er vesentlig tilknyttet vår hjerteavdeling. Dette er en sub-akutt hjertepost, altså ikke en avdeling som utfører operasjoner eller er en intensivavdeling, sier Tor Melberg, avdelingssjef ved kardiologisk avdeling.

I tillegg er også psykiatrisk klinikk og en avdeling for kirurgi berørt av situasjonen.

Stavanger universitetssjukehus informerte torsdag at de har satt 18 andre medarbeidere i karantene og ti pasienter i isolasjon etter at en medarbeider testet positivt for covid-19.

Sykehuset vet foreløpig ikke hva som er smittekilden.

Negative tester

Ansatte ved flere avdelinger er tatt ut i karantene og er testet for covid-19.

– Alle i karantene har testet negativt. Og vi har situasjonen under kontroll , sier Jon Sundal, smittevernoverlege ved Stavanger universitetssjukehus.

Smittevernoverlege Jon Sundal mener at driften vil gå som normalt ved sykehuset. Foto: Eirin Larsen / NRK

– Den ansatte er i god form. Nesten frisk, sier Sundal.

Kvinnen har ikke vært ute på reise, utover i regionen, i løpet av de siste ti dagene.

– Smitten må ha skjedd i dette området, sier han.

Krevende for sommerbemanningen

Det er sommerbemanning ved sykehuset, og mange ansatte er på ferie.

Noen medarbeidere som ikke er på reise, er blitt bedt om å starte opp på jobb tidligere enn planlagt.

– Foreløpig har vi kontroll på situasjonen, men det er krevende. Det ser ut som vi klarer å få kabalen til å gå opp. Vi har tatt inn ansatte som kommer fra ferie, sier Sundal.

Alle i karantene har testet negativt på covid-19 etter det nye smitteutbruddet som ble kjent torsdag. Foto: Øystein Otterdal / Øystein Otterdal / NRK

Sykehuset opplyser at de har gode rutiner når en situasjon som dette oppstår, men situasjonen fører til bemanningsutfordringer.

Ved noen av sengepostene skal ansatte nå bruke munnbind framover.

Dette skjer etter FHI sine reiseråd for helsepersonell som har vært i utlandet. Tiltaket blir innført for å beskytte både pasienter og medarbeidere mot mulig smitte.