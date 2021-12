Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Mange kvier seg for å håndhilse, og noe så enkelt som å hoste eller nyse offentlig har blitt flaut og skambelagt.

– Det er helt grusomt. Du bruker all energien på å gjemme den hosten, eller hva annet det skulle vært, og da mister du helt fokus på alt annet du skal gjøre, sier Pål Jæger Jakobsen.

Jakobsen beskriver en situasjon som mange av oss kan kjenne seg igjen i.

Det gjør i hvert fall jeg.

Man sitter i et møte, er på butikken, biblioteket, eller på bussen.

Så starter halsen å klø.

Pål Jæger Jakobsen er lærer ved Madlavoll skole. På et kurs med andre lærere kvelte han et host i over 45 minutter, fordi han ikke turte å hoste blant andre. Foto: Anders Haualand / NRK

– Du føler at alle kommer til å se på deg hvis du tar det hostet.

Jakobsen er lærer på Madlavoll skole i Stavanger. Under et kurs satt han og kvelte et host i 45 minutter. Alle på møtet hadde fått beskjed om at hvis de ikke var i form, så måtte de rett hjem.

– Det blir som å få beskjed om å ikke trykke på den store røde knappen. Det blir ekstra ille.

– Det er litt skam i det. Det er flaut om folk tror du har korona, sier Guro Godeset. – Det har blitt litt mindre flaut nå. Men før folk fikk vaksinen var det skikkelig flaut, sier Hedda Tengesdal Johnsen. – Er jeg ute blant folk og kjenner at det begynner å klø i halsen, så tenker jeg med en gang på hvordan jeg skal komme meg ut av denne jævla situasjonen, sier Kay Morten Myrbekk. – Det er dritflaut! Alle de andre vet jo ikke at jeg har en negativ koronatest, sier Elias Thorsen.

– Å hoste er jo et symptom på korona. Hvis du da starter å hoste vil jo folk tenke at du er smittet, sier Elias Thorsen.

– Ser du selv annerledes på andre som hoster eller nyser?

– Ja. Jeg gjør jo det, innrømmer han mens han småler.

Hosting er ikke lenger bare hosting

– Folk har det litt opp i halsen, så det er nok et element av irrasjonalitet i dette. Folk vil for guds skyld ikke signalisere at de muligens har korona, sier psykolog Egon Hagen.

Hagen er blant annet kjent fra NRK-podkasten «Psykologen». Han tror mye av den skammen man føler på i forbindelse med å vise sykdomstegn kommer fra usikkerheten i pandemisituasjonen.

Egon Hagen er psykolog. Mange vil kjenne han igjen fra NRK-podkasten «Psykologen». Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi har en fiende som hele tiden skifter drakt og forandrer seg. Så det har kommet en del usikkerhet inn i denne ligningen. Når den belastningen har holdt på lenge nok, så starter sikringene å ryke, sier han.

Det man da tidligere kunne blåse av, reagerer vi nå sterkere på.

– Et host er ikke lenger bare et host. Et host er et potensielt faremoment. Det drar opp et annet trusselbilde.

Man skal ikke skamme seg over å være syk

Lege Wasim Zahid, kjent fra NRK-programmet «Hva feiler det deg?», sier at man ikke skal skamme seg eller være flau over å hoste eller være syk offentlig.

– Man skal absolutt ikke være flau over at man må hoste eller nyse når man er ute. Folk må være klar over at det kan være mange årsaker til at man hoster eller nyser. Det kan være en helt vanlig forkjølelse. Det kan også hende at det er en allergi eller astma som ligger bak, sier han.

Lege Wasim Zahid sier han også har blitt mer bevisst på at han må nyse eller hoste offentlig. Foto: Privat

– Det kan også hende at man har gjennomgått en luftveisinfeksjon eller hatt covid, men fortsatt har litt hoste som står igjen. Da er man ikke lenger smittsom.

Men man skal likevel ha en lav terskel for å holde seg hjemme.

– Det må sies at hvis man har symptomer på sykdom, som feber, hosting og nysing, så skal du være hjemme. Det er viktig for å hindre smittespredning.

Selv om han ikke synes det skal ligge noe skam i det å hoste eller nyse offentlig, så er han ikke helt immun selv heller.

– Jeg blir nok ikke flau, men jeg blir veldig bevisst på det. Dette har vært et veldig stort tema i media i snart to år. Så jeg må jo innrømme at til og med jeg blir veldig bevisst på det om jeg kjenner at jeg må hoste.