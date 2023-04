Kornsiloane i Sandnes skal ned før sommaren

Dei store utrangerte kornsiloane i Vågen i Sandnes, skal vera fjerna i månadsskiftet mai/juni, skriv Sandnesposten. Siloane blei bygd i 1977, men blir nå erstatta av over 300 bustader og over 40.000 kvadratmeter med næring, kontor og parkeringsanlegg. I tillegg skal 12 mål bli til park, i området som ligg like ved Vågen vidaregåande skule. Nybygginga er ennå ikkje godkjent politisk og utbyggjarane reknar ikkje med at det skjer før i 2025.