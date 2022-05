Kontrollerte klageområde

Politiet i Haugesund gjennomførte en trafikkontroll i Haakonsvegen, der det er kommet mange klager på høy fart. Resultat av fredagens kontroll ble at fire bilførere ble bøtelagt for å ha kjørt for fort i 40-sonen. Høyeste målte hastighet var 62 km/t.