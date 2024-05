Kontrollert kaos for å få ut nok is til 17. mai

Diplom-Is på Sola kjører i skytteltrafikk for å få ut all isen som er bestilt til 17. mai og helgen. Det varme været gjør at interessen for is har økt kraftig. Men det skal være nok til alle.

– Det er travelt, men det er et kontrollert kaos, sier avdelingsleder Stein Terje Fagerland.