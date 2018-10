Kontroll på mannen med kniv

Like etter klokken 20.00 fikk politiet kontroll på mannen, som er i 30-årene, etter en langvarig politiaksjon som begynte i ettermiddag. Forhandlinger førte til at mannen til slutt ble pågrepet. Ingen skade på person. Mannen vil bli fremstilt for lege.