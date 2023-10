Kontroll på gress- og lyngbrannen på Forsand i Rogaland

Brannvesenet har kontroll på gress- og lyngbrannen ved Eikelitjørna i nærheten av Lysefjordbrua. De sendte ut store mannskaper da meldingen om brannen kom i ettermiddag. En stund var det bekymring for om brannen ville nå et hyttefelt i nærheten.

Men selv om brannvesenet en stund ikke hadde kontroll, så var det ikke fare for at brannen ville nå bebyggelsen til tross for sterk vind.

– Vi ser ikke på brannen som så veldig dramatisk når det ikke er fare for liv og helse, sa vakthavende brannsjef Ståle Fjellberg før de hadde kontroll.

Men nå driver brannvesenet med etterslokking og har kontroll på brannen.