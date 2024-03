Kontroll på folk som har gått seg vill

Politiet melder klokken 17.29 at de har fått bistand av frivillige fra Norsk Folkehjelp og Røde Kors til å hente to personer som har gått seg vill på henholdsvis Jørpeland og Ogna. Personene er uskadde og det er kontroll på hvor de befinner seg i terrenget. Ifølge operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt gjenstår bare å hente de to personene ut. Værforholdene er gode.