Kontroll på brann i Tysvær

Nødetatene rykket onsdag formiddag ut på melding om brann i skog like ved Frakkagjerd skole i Tysvær.

– Vitner på stedet ser at det er åpne flammer i skogen. Det ser ut som brannen sprer seg. Det er både byggefelt og skole i nærheten, sier operasjonsleder Bjørn Iden.

Brannvesenet melder like før 12.00 at de har kontroll på brannen, og at brannen er slukket. Det skal likevel være en del røyk i området.

Det brant på et stort område, og politiet har bedt beboere om å lukke vinduer og dører på grunn av røyk.

Rektor ved Frakkagjerd ungdomsskole, Harald Heien, ser ved 11.50-tiden ingen flammer lengre.

– Vi så brannen godt, men det var ingen fare for skolen. Ingen ble evakuerte herfra, sier Heien.