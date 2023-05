Kontroll på brann i enebolig på Karmøy

Brannvesenet har rykket ut på melding om bygningsbrann i Austre Liknesveg på Karmøy. Det var full fyr i en enebolig, men brannvesenet har kontroll på brannen nå.

Det var en stund fare for at brannen skulle spre seg til en garasje og et nabobygg.

Personene som befant seg i boligen skal være ute, melder politiet.

Politiet fikk melding om brannen klokka 11.44.

Personene som befant seg i huset blir undersøkt av helsepersonell på stedet, og fremstår ikke som alvorlig skadet.

Vestre Karmøyveg er stengt, cirka 400 meter i hver retning fra der det brenner.

Det er fortsatt mye røyk i området, men det skal ikke være til fare for dyr eller mennesker i nærheten.