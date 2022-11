Kontroll av EU-kontroll

Statens vegvesen har i dag hatt kontroll for å avdekke manglende EU-kontroll på biler. 1409 biler kjørte gjennom automatisk skilt-gjenkjenning på Sokn. 58 av disse ble stoppet. Tre biler manglet EU-kontroll, og ble avregistrert på stedet. 14 fikk gebyr for feil på dekkene, mens 11 fikk gebyr for feil på lysene.