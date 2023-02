Kontrakter til over 600 millioner

Mandag melder undervannsentreprenøren DeepOcean på sine nettsider at de har vunnet to kontrakter av Equinor for to feltutbygginger i Norskehavet.

Det er på feltene Irpa og Verdande prosjektene skal gjennomføres av DeepOcean, sammen med Subsea7.

Prosjekteringen starter umiddelbart ved DeepOceans kontor i Haugesund. Utbyggingene vil pågå fra 2024 til 2026.

DeepOceans andel av kontrakten har en verdi på over 60 millioner dollar, melder selskapet. Beløpet tilsvarer omtrent 609 millioner kroner.