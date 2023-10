Konsertarrangørar vil ha unntak frå nytt forbod

Konsertarrangørane er fortvila over forbodet mot innleige frå bemanningsbyrå, som gjer det vanskeleg for kulturbransjen å leige inn folk i travle periodar. Stavanger konserthus leigar for eksempel inn 12.000 arbeidstimar kvart år. Arbeidsminister Marte Mjøs Persen seier høyringssvara blir avgjerande for om regjeringa tillèt unntak frå forbodet.