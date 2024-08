4. august publiserte NRK en artikkel om «Kristine» som ikke hadde råd til mat da bedriften hun jobbet for gikk konkurs i mai.

Etter at en bedrift går konkurs kan de ansatte få lønnen og feriepengene som ikke er utbetalt gjennom «lønnsgarantifondet» hos Nav.

Dette er lønnsgarantifondet: Lønnsgarantifondet hos Nav gjør at konkursrammede får utbetalt lønn og feriepenger de har til gode når arbeidsgiveren din ikke kan betale. Det kan ta alt fra to måneder til nesten to år å få utbetalt disse pengene. I det siste har det vært mange konkurser. Det gjør at saksbehandlingstiden øker. Lær mer om lønnsgarantifondet her (ekstern lenke).

Men en lang og uforutsigbar saksbehandlingstid skaper frustrasjon og problemer.

Nå gjør Nav endringer.

– Nav rekrutterer flere folk. Det vil selvfølgelig ta litt tid, men det skal forhåpentligvis bidra til bedring.

Det sier statssekretær Per Olav Skurdal Hopsø i Arbeids- og inkluderingsdepartementet (Ap) til NRK.

Nav ligger under dette departementet.

Hopsø skjønner godt at Kristine og andre som jobber i bedrifter som går konkurs er utålmodige.

– De er jo en uskyldig tredjepart som blir berørt og stående uten inntekt. To måneder eller mer er lenge å vente, sier han.

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) er statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Han mener det burde være lav terskel for å søke om dagpenger eller få penger fra Nav mens man venter på lønnsgarantipengene. Foto: Håvard Greger Hagen / NRK

«Kristine»: – Har ingen tro på at det vil hjelpe

Men:

Kristine tror ikke at flere ansatte kommer til å hjelpe.

– Nav kommer jo til å jobbe på samme måte som før. Det går sakte, sier hun.

Kristine tror ikke behandlingstiden kommer til å kuttes noe særlig når flere ansatte blir rekruttert. Foto: Simon Elias Bogen / NRK

Hun sier det beste ville vært å få utbetalt pengene med en gang etter en konkurs.

– Da slipper vil alt styret med behandlingstid.

Vil høre konkrete tiltak fra regjeringen

Stortingsrepresentant Aleksander Stokkebø (H) har stilt et skriftlig spørsmål til arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap).

Han etterlyser hvilke konkrete grep regjeringen og Nav vil ta for å korte ned ventetiden for å få utbetalt lønn og feriepenger gjennom lønnsgarantifondet.

Stokkebø sier det er gledelig at Nav nå gjør grep.

– Men jeg vil fortsatt be regjeringen se på hva strukturelt som kan gjøres, for å effektivisere og korte ned prosessen for ansatte og innbyggere, sier han.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet sa i «Kristine»-saken at de skulle følge utviklingen og se på forbedringsmuligheter.

– At regjeringen skal «følge utviklingen» mener jeg rett og slett ikke er godt nok.

Stortingsrepresentant for Høyre, Aleksander Stokkebø. Han sier saken om «Kristine» gikk sterkt inn på ham. – Det er alvorlig for samfunnet og for tilliten til systemet og sikkerhetsnettet vi skal stille opp med, sier han. Foto: Cecilie Victoria Jensen

Stokkebø sier vi ikke kan ha det sånn at mange konkursrammede venter i flere måneder i uvisshet.

– Jeg vil også etterspørre muligheten for mer automatisert saksbehandling av de enkle lønnskravene, sier politikeren.

Svaret på spørsmålet til Tonje Brenna (Ap) kommer trolig ikke før neste uke.

Vil at pengene skal komme med en gang

Også stortingsrepresentant for Rødt, Mimir Kristjansson, etterlyser en bedre ordning. Han sier det er fint at Nav rekrutterer flere, men han tror dette haster mer enn de selv innser.

– Man bør få på plass en straksløsning for utbetaling, framfor å bare håpe på at dagens køer blir redusert, sier han.

Mimir Kristjansson er stortingsrepresentant for Rødt. Han reagerer på at folk går uten penger, samtidig som Nav bruker lang tid på å gå gjennom søknadene. Foto: NTB

Han mener det er for mange lange køer i Nav-systemet.

– Køene kommer av at man er så redd for å gi folk en krone for mye. Det gjør at folk sliter ganske tungt med økonomien i perioder, når de egentlig har krav på penger som de burde fått med en gang, sier Kristjansson.

Poenget med lønnsgarantiordningen sier han burde være at du skal få pengene når du trenger det.

– De aller fleste vanlige folk i Norge har ikke råd til å gå to måneder uten lønn, sier Rødt-politikeren.

2 til 18 måneder å få pengene

Kristine fikk beskjed fra Nav at det kunne ta alt fra 2 til 18 måneder å få utbetalt de 150.000 til 200.000 kronene hun har krav på.

– Det er helt forferdelig å behandle folk på denne måten. Det er jo ikke vår feil, sa hun til NRK.

Hun havnet i en ekstremt sårbar økonomisk situasjon, for hun hadde nå ingen form for inntekt.

Dagen hun mista jobben hadde hun 15 kroner på kontoen.

Kristine etterlyser en bedre ordning som gjør at de konkursrammede ikke havner i en uforutsigbar og økonomisk belastende situasjon.

Nav sier de ikke kan gjøre endringer

Bente Thori-Aamor er seksjonssjef i Nav. Hun sier det er politikerne som må fatte endringer i regelverket.

– Vi forstår at det er krevende å vente lenge på svar. De som blir berørt av konkurs kan søke om forskudd på lønn i oppsigelsestiden, mens søknad om lønnsgaranti blir behandlet, forklarer seksjonssjefen i Nav.

Fem måneder på overtid

Flere konkursrammede har tatt kontakt med NRK etter at saken om «Kristine» ble publisert.

Bedriften Seva Barbantonis jobbet for gikk konkurs i 2023. Da fikk hun beskjed om at det kunne ta opp mot ti måneder å få penger gjennom lønnsgarantifondet.

Nå, 15 måneder senere, har pengene fortsatt ikke dukket opp.

– Det siste året har vært en stor økonomisk utfordring på grunn av Nav sine behandlingstider, skriver hun til NRK.

Hun tar ekstrajobber for å få ting til å gå rundt, selv om hun nylig har hatt en operasjon i foten der hun ble rådet til å være hjemme.

– Saksbehandlingstiden for sykepenger er åtte uker. Jeg har ikke råd til å være sykmeldt, skriver hun.

