Konkursane aukar i Rogaland

Rogaland er fjerde verste fylke når det gjeld konkursar hittil i år. Samanlikna med same tida i fjor er det ein auke på 21.5 prosent i Rogaland. Det er spesielt innan Jordbruk, skog og fiske, og innan restaurant og overnatting at auken er størst. Verst i landet er det i dei tre nordnorske fylka.

Men kanskje meir urovekkjande. I september har auken i konkursar her i fylket gått opp med 50 prosent, samanlikna med konkurstala i fjor, skriv Dun & Bradstreet.