Kongshaug fra Stavanger med EM-gull og verdensrekord

Sander Eitrem, Peder Kongshaug og Sverre Lunde Pedersen knallet til med EM-gull og skøytehistoriens raskeste lagtempo med tiden 3.34,22.

Superløpet ble gjort i Thialf-hallen i Heerenveen. Den gamle bestenoteringen var på 3.34,47 fra 2021.

Norge tok en knusende seier foran Italia. Marginen var på hele 6,25 sekunder, mens Nederland skuffet hjemmepublikummet ved å bli nummer tre og slått med 7,14.

– Verdensrekord! Hvem skulle trodd det? Det er noe av det sprøeste jeg har sett på en skøytebane. Vi visste jo at det var muligheter for seier i dag, men at vi måtte bla opp verdensrekord, er helt enormt, sa VGTVs skøyteekspert Ida Njåtun.

Det som gjør Norges prestasjon ekstra spesiell, er at rekorden ble satt på en lavlandsbane. Den gamle kom i høyden i Salt Lake City.

(©NTB)