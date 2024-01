Kongeparet til Rogaland i mai

Kong Harald og dronning Sonja kommer på besøk til Rogaland i mai.

De skal besøke de tre kommunene de ennå ikke har vært i, Lund, Randaberg og Vindafjord, og kombinerer dette med et besøk i to kommuner i Agder.



Kongeskipet Norge blir benyttet under fylkesturen, melder statsforvalteren i Rogaland.