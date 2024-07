Konfliktrådet Sør-Vest ønsker fleire saker frå politiet

Kriminalitet blant unge under 15 år aukar. Konfliktrådet Sør-Vest ønsker at politiet i større grad vidaresender unge lovbrytarar til dei.

– Vi ønsker at politiet i større grad enn i dag bruke moglegheita for å overføre saka til konfliktrådet for dei under 15 år.

–Vi har kapasitet til å ta imot mange fleire enn i dag, seier Kirsten Borsheim, leder av Konfliktrådet Sør-Vest.

Konfliktrådet Sør-Vest har hittil i år mottatt 97 saker for barn og unge under 15 år.

Konfliktrådet er ei offentleg ordning som hjelper til med mekling i både straffesaker og sivile saker.