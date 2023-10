NRK sendte følgende spørsmål til Toth og hans advokat Morten Alexander Pedersen. I tillegg har de fått lese hele denne artikkelen:

Runestad meiner at han ikkje var skikka til å køyra bil, og hadde sjukemelding – kvifor valgte du å bestride helsefaglege vurderingar? (Spesielt rundt dette med at legen anså det som at Runestad selv ikke var skikket til å kjøre lastebil) I vegtrafikkloven §21 står det at ingen må føre kjøretøy når ein er i ein slik tilstand at ein ikkje kan «anses skikket til å føre kjøretøyet på trygg måte». I lys av dette, kan det ikkje gå på tryggleiken laus å bestride ei sjukemelding – som i dette tilfellet? Hadde Toth andre oppgaver til Runestad? Hvilke oppgaver var det i så fall? Du har sjølv lese kritikken som kjem mot deg i denne saka. Kva er din kommentar til dette?

HELE SVARET FRA PEDERSEN:

Det er blitt gjennomført flere samtaler med klient etter vår kontakt tidligere denne uken.

Tidligere arbeidsgiver ønsker å understreke at han ikke har noe ønske om at dette skal bli en sak i mediene og at de håper med dette at saken kan avsluttes; i hvert fall den delen som gjelder tidligere arbeidsgiver.

Uansett; basert på gjennomgangen som er gjort med tidligere arbeidsgiver er det enkelte forhold som bør avklares. Forutsetningene i saken er ikke riktige, slik tidligere arbeidsgiver ser det.

Det ble ikke på noe tidspunkt fra den tidligere ansattes side opplyst til arbeidsgiver at han ikke følte seg i stand til å kjøre personbil eller lastebil. Det var ikke tema.

Siden arbeidsgiver ikke har innsyn i hvorfor den behandlende lege valgte å sykemelde, er det ikke mulig å uttale seg om vedkommende sin skikkethet til å kjøre motorvogn. Det var som nevnt ikke kjent for arbeidsgiver.

Hvis det er uttalt til behandlende lege at vedkommende ikke følte seg i stand til å kjøre bil, er det grunn til å tro at det kan fremgå av sykemeldingen, journalen eller at behandlende lege kan gi utfyllende opplysninger til NAV. Dette er et forhold mellom fastlege, den ansatte og NAV.

Det kan for øvrig tilføyes at dagen før arbeidstaker sykemeldte seg, ble det gjennomføre et møte som var initiert av arbeidstaker. Han hadde tidligere sagt opp sin stilling, og tema for møtet var at han ønsket å fratre stillingen før oppsigelsestidens utløp. Han ønsket å begynne hos ny arbeidsgiver tidligere, være hjemme for å passe barn, rydde i huset og passe konen, slik arbeidsgiver forstod det.

Dagen etter innkom det en sykemelding. Arbeidsgiver kontaktet da arbeidstaker for å høre hva dette dreide seg om. Temaet var en fortsettelse av det som partene hadde snakket om dagen før.

Arbeidsgiver gav fortsatt uttrykk for at det var behov for hans arbeidskraft ut oppsigelsestiden, og på bakgrunn av det sjåføren hadde sagt i møtet dagen før, ville arbeidsgiver be NAV se på om sykemeldingen var gyldig eller ikke.

Arbeidsgiver oppfordret for øvrig også arbeidstaker til å kontakte NAV for å høre om mulige støtteordninger med tanke på ektefellen.

Det var fortsatt ikke da tema at den tidligere ansatte ikke følte seg i stand til å kjøre motorvogn.

Arbeidsgiver ville vurdert om det var andre, passende arbeidsoppgaver om en sjåfør tok kontakt og opplyste om at vedkommende ikke følte seg i stand til å kjøre lastebil.

RUNESTAD SIN KOMMENTAR TIL SVARET:

– Det tilsvaret som kommer i fra arbeidsgivers advokat stemmer ikke . Arbeidsgiver har aldri nevnt noen støtteordninger. Når det gjelder drøftelsesmøte, så ble det dere diskutert, eller rettere sagt forsøkt diskutert, oppsigelsestid og årsak til oppsigelse. Noe som vi ikke lykkes med. Det var en fagforeningsrepresentant tilstede. Når det gjelder annet arbeid og muligheter til dette, så ble det overhodet ikke nevnt i fra arbeidsgivers side .

– Visste arbeidsgiver at du (og din fastlege) ikke anså deg som skikket til å kjøre lastebil?

– Han var blitt gjort oppmerksom på dette, så ja han burde så absolutt vite dette. Her må vi huske på at sykemeldingen ble gitt allerede andre dag etter at min kone ble lagt inn igjen.