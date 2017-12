Kona fant blodig kniv

Kona til den 51 år gamle mannen, som er tiltalt for å ha drept sin bror med kniv i Hellvik i oktober i fjor, forklarte i Dalane tingrett i formiddag at hun fant en kniv med blod på etter basketaket mellom de to brødrene. Dette har hun ikke sagt noe om tidligere til politiet fordi hun var redd, skriver Dalane Tidende. Kona til den tiltalte 51-åringen forklarte i retten at hun tørket av eller skylte kniven før den ble lagt i skuffen.