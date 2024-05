Kommunestyret skal avgjere søknad om gebyrfritak

Arvid Mæland, som vil lage ei betongmaske av kong Harald i Husafjellet på Lauperak i Bjerkreim, vil ha fritak for kommunale avgifter på nye søknader til kommunen.

Prosjektet ligg an til å koste oss mellom 300- 400 000 kroner berre for å få behandla alle søknadane våre, seier Mæland.

Nå skal me ta stilling til korleis me skal handtera saka, seier Siri Nedrebø i Bjerkreim kommune til Dalane Tidende. Truleg blir ønskjet lagt fram for kommunestyret, seier ho.