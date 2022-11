Kommunestyret i Stavanger anbefaler parlamentarisme

Kommunestyret i Stavanger har vedtatt å anbefale at kommunen innfører parlamentarisme. Det melder kommunen på egne nettsider.

Det blir ikke innført parlamentarisme som følge av dagens vedtak. Dette må vedtas av det neste kommunestyret, som velges høsten 2023.

Parlamentarisme i kommuner betyr at et byråd styrer kommunen. Dette er avhengig av å ha tillit fra et flertall kommunestyret. Blant andre kommunene Bergen og Oslo styres på denne måten.