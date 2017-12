Kommuner kan miste veterinærvakt

Veterinærvakta i Haugesund, Karmøy, Sveio og Utsira kan forsvinne 1. januar, skriver Haugesunds Avis. Flere veterinærer vil fortsette, men krever at vaktordninga deles i to: Ei vakt for store dyr, og ei for smådyr. Kommunene har ikke avgjort saken.