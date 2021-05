Kommunen truer med rettslige skritt – breddeklubbene stanser kontakttrening

Stavanger kommune har sendt brev til lokale fotballklubber, hvor de truer med å privatrettslig etterfølge klubbene som ikke overholder den nasjonale anbefalingen.

De siste dagene har flere klubber i Norge gått ut og sagt at de vil trosse de nasjonale anbefalingene om å ikke trene med kontakt.

I Rogaland har til og med flere klubber innrømmet at de har trent med kontakt.

I henhold til nasjonale anbefalinger har nemlig ikke nærmere 50.000 breddefotballspillere fått trene med kontakt siden mars i fjor.

Skulle fotballag i Stavanger bryte denne anbefalingen, kan de i ytterste konsekvens komme til å stenge ute enkelte lag eller hele idrettsslag som bevisst bryter anbefalingen om en meters avstand etter 28 mai.

De kan også stenge kommunale idrettsanlegg i sin helhet.

«Dette er selvsagt ikke noe kommunen ønsker, men vi ser det som nødvendig for å unngå at brudd på smittevernanbefalinger sprer seg innenfor idretten og i andre områder i samfunnet, skriver kommunen i brevet.»

– Det er viktig for oss å være tydelige på hva vi forventer. Om det ikke følges kan dette få konsekvenser, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune Leidulf Skjørestad.

Stavanger kommune har i et brev til breddefotballklubbene truet med å stenge banene om de ikke slutter med kontakttrening. Foto: Erik Waage / NRK

Truer med å stenge barne- og ungdomsfotballen

Det er Stavanger kommune som eier og drifter alle fotballanleggene i kommunen. De er også de som tildeler treningstider.

– Trinn 1 vil da være at vi tar tilbake treningstidene til lag som ikke overholder reglene. Om ikke det nytter kan vi velge å stenge hele idrettsanleggene, sier Skjørestad.

Han har sympati og forståelse for at diskusjonen om trening med kontakt tar tid, men oppfordrer klubbene til å jobbe gjennom idrettens organer for å få på plass en tidligere gjenåpning av breddeidretten.

Trener for Brodd i 3. divisjon Ali Kilinc sier dette er noe deres lag er nødt til å respektere.

– Når dette kommer fra høyeste hold må vi ta det til etterretning og fortsette å være tålmodige, sier Kilinc.

Hovedtrener for Brodd FK Ali Kilinc sier de må forholde seg til det kommunen sier. Foto: privat

– Vi får ta en vals

Trusselen om å stenge hele idrettslag, var noe Brodd-spillerne ikke hadde hjerte til å bære.

– Jeg jobber selv med barn og unge i Brodd. Vi kan ikke være dem som stenger aktiviteten for barn og unge, sier han.

Lørdag blir det heller fest.

– Vi tar oss en tur på Beverly i morgen. Det er jo lov. Der kan vi danse litt vals på Torget. Det er mye man kan finne på, utenom fotball, sier Kilinic.

Styreleder i Sunde IL Ola Barkved er enig med Kilinc. Nå er det bare å stoppe.

– Det er bare en ting å gjøre. Makta har talt og breddemytteriet har blitt slått ned, sier Barkved.

Styreleder i Sunde IL Ola Barkved. Foto: Privat

Mister tilliten

Han syns imidlertid ikke noe om det. Sunde sitt a-lag hadde sin første trening med kontakt torsdag.

– Du skulle sett glede på spillerne i går når de hadde spilt med kontakt. Det var som 17. mai og julaften på samme tid. Nå er jeg veldig skuffet. Dette er kjempetrist, sier Barkved.



Han mener kulturminister Abid Raja må ta sin del av skylden for det såkalte breddemytteriet som har skjedd.

– Vi kan ikke stole på kulturministeren. Vi kunne godt ha ventet i tre uker, men all tillit til han er borte, sier han.



Barkved mener koronapandemien hele tiden har blitt sett på som en dugnad, men at breddeidretten nå er den eneste som står igjen.

– Vi som har vært en del på dugnad vet at det verste er når folk begynner å gå hjem, og de som står igjen ikke en gang får et takk, sier han.