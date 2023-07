Kommunen seier nei til skjenkebevilling for hotell i Sirevåg

Sirevåg konferansehotell får ikkje skjenkebevilling frå kommunen og kan derfor ikkje servere mat eller alkohol, skriv Jærbladet. Derfor er hotellet berre ope for overnatting for tida. Det er krav til uklanderleg vandel hos styreleiaren, og det er dette som ikkje er oppfylt, seier utvalsleiar for sosial og helse i Hå kommune, Mariann Skjærpe. Den nye eigaren av Sirevåg konferansehotell jobbar nå med å få ein ny styreleiar på plass.