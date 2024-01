Kommunen har inngått forlik med søsken frå Sandnes

Sandnes kommune har inngått forlik med fire søsken, som saksøkte kommunen for tapt barndom, skriv Sandnesposten. I april i fjor bestemte kommunen seg for å anka ein tingrettsdom som tilkjente søskena ein erstatning på nær 9 millionar kroner.

Men nå har kommunen funne ei løysing med søskena i staden for å ta ein ny rettsrunde.

Sandnesposten kjenner til at forliket er veldig nær tingretten sin dom, altså opp mot 9 millionar kroner.