Kommunen gir 450.000 i støtte til Sandnes Ulf Arena

Stadionselskapet bak Sandnes Ulf får nå 450.000 kroner i støtte. Det har et flertall i kommunestyret bestemt, ifølge Stavanger Aftenblad.

I tillegg godkjenner flertallet en ny nedbetalingsplan for selskapets lån i Handelsbanken, et lån som kommunen garanterer 80 prosent for.

Styret i selskapet som eier og driver fotballstadionet Østerhus Arena i Sandnes ba tidligere i høst kommunen om hjelp for å unngå konkurs. Årsaken til problemene er senvirkninger av koronapandemien, strømprisene, stigende renter og underfinansiering av byggeprosjektet. Stadionet sto ferdig i februar 2020.