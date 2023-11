Kommunedirektøren i Hå slutter

Rune Kloster Tvedt i Hå har avtalt med Hå kommune om at han fratrer som kommunedirektør fra og med i dag, etter et drøyt år i stillingen.

– Det er enighet mellom ham og oss om at vi skal gå hver til vårt, sier ordfører Andreas Bjorland, skriver Jærbladet.

Ordføreren ønsker ikke så svare på hva som er grunnen til at Tvedt fratrer, og vil ikke kommentere saken videre ut over at det foreligger en avtale mellom kommunen og Tvedt som skal «sikre begge parter».