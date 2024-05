Kommunedirektøren forstår at Green Mountain har hastverk

Kommunedirektøren i Strand går inn for at utbyggaren av eit datasenter på stålverksområdet på Jørpeland skal få løyve til å starte med grunnarbeid før ny reguleringsplan er vedtatt, skriv Strandbuen.



Direktøren har forståing for at Green Mountain har strame fristar frå den ukjente kunden som skal nytte datasenteret.

Det betyr å gi dispensasjon for å starte arbeid på tomta parallelt med det kommunale reguleringsarbeidet.



Politikarane i forvaltningsutvalget i Strand skal behandle søknaden frå Green Mountain, 5. juni.