Kommunedirektøren foreslår å leggje ned legevakta i Sauda

Kommunedirektøren i Sauda foreslår å leggje ned legevakta i kommunen og å erstatta den med ein av tre løysingar. 1. Eit samarbeid med Suldal. 2. Eit samarbeid med Suldal, Etne og Vindafjord. 3. Eit samarbeid som også inkluderer andre kommunar på Haugalandet slik som Karmøy og Haugesund. Kommunedirektøren ber politikarane om å få lov til å greie ut dei tre alternativa, for å finne ut kva som kan fungere best for innbyggjarane i Sauda, skriv avisa Ryfylke. Saudabuen gjekk i 2016 i demonstrasjonstog mot felles legevakt.