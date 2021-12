Kommunedirektør i Stavanger vil ha rødt nivå

Kommunedirektør Per Kristian Vareide, ønsker rødt nivå på barne- og ungdomsskoler og barnehager i Stavanger. På nyttårsaften skal Stavangerpolitikerne møtes til et ekstraordinært formannskapsmøte for å diskutere smittevern og skolestart. Kommunedirektøren skriver i saksfremlegget at de strenge nasjonale tiltakene ikke har vært nok for å få ned smitten. Han foreslår derfor rødt nivå frem til 16. januar. Dette vil bety reduserte åpningstider for barnehage og SFO, samt delvis digital undervisning for de eldste trinna.