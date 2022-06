Kommune utset byggjeprosjekt grunna kostnadsaukar

Sola kommune varslar at dei vil utsetje eller skalere ned byggjeprosjekt, skriv Solabladet. Kommunedirektør Knut Underbakke har orientert formannskapet om at prisen på materialar som betong, trevarer og stål har ei prisstiging på mellom 30 og 60 prosent. Underbakke ynskjer ein gjennomgang av kommunen sine byggje- og anleggsprosjekt for å sjå om der er mogleg å byggje mindre eller utsetje heile prosjekt.