Kommune gir seks års ansiennitet til nyansatte

Lund kommune har i dag vedtatt at nyansatte skolelærere, barnehagelærere, sykepleiere, vernepleiere og miljøveiledere skal få en begynnerlønn som tilsvarer seks års ansiennitet. Dette er et tiltak for å rekruttere flere ansatte i yrker der kommunen mangler folk.

Ordningen vil ha virkning fra 1. august 2023.

– Vi har slitt med rekrutteringen i flere år, og nå har vi endelig mulighet til å gjøre noe med det. Vi vil både rekruttere nye og beholde dem vi allerede har, sier ordfører Magnhild Eia (Sp).

Også ansatte med ansiennitet på for eksempel to eller tre år, vil rykke opp og få en lønn som tilsvarer seks års ansiennitet.

Kommunen har satt av 125.000 kroner til tiltaket i det første budsjettåret.