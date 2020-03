– Alle arrangørar må nå vera førebudde på at det kan koma pålegg, eller sterke faglege anbefalingar, om å avlysa, seier beredskapssjef Torstein Nilsen i Stavanger kommune.

Det var dette som skjedde med Holmenkollen skifestival, og som nå også blir vurdert for fleire arrangement over heile landet, som til dømes Bryan Adams sine konsertar i Oslo og Stavanger neste veke.

Torstein Nilsen er beredskapssjef i Stavanger kommune. Han seier at det kan bli aktuelt at dei som kommune går inn og avlyser planlagde arrangement for å hindra koronasmitte. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Me er i tenkeboksen, og følger situasjonen frå dag til dag. Vårt fokus er utelukkande liv og helse, men me veit at det er store økonomiske verdiar på spel, så det er også med i ei totalvurdering, seier Nilsen.

Ønsker lik praksis

I Danmark har styresmaktene fredag gått ut og anbefalt å avlysa, eller utsetja, alle arrangement der det er fleire enn 1.000 menneske samla.

Dette har mellom anna ført til at nettopp Bryan Adams sin konsert i Vejle 20. mars er avlyst, ifølgje danske Politiken.

Ifølgje Folkehelseinstituttet er det ikkje aktuelt med eit liknande tiltak i Noreg på nåverande tidspunkt.

– Det er ikkje mindre viktig å avgrensa smitte her, men me har valt ei anna form. Hos oss har me overlate dette til kommunane sitt skjønn. Folkehelseinstituttet har kome med råd om kva ein skal vurdera, seier fagdirektør i FHI, Svein Lie.

I dag har storby-kommunane Oslo, Trondheim, Tromsø, Bergen og Kristiansand hatt møte for å diskutera gjennomføringa av større og mindre arrangement.

– Me ønsker lik praksis i storbyane for korleis me skal løysa dette, men har ennå ikkje konkludert med noko. Arbeidet held fram utover helga, seier Nilsen.

Ifølgje fagdirektør Svein Lie, i Folkehelseinstituttet, kan det ha ein avgrensande effekt på spreiinga av koronaviruset å avlysa arrangement. Likevel er det kommunane som må ta avgjersla. Foto: Gorm Kallestad

Grundigare reinhald i Spektrum

NRK har fredag kveld ikkje lukkast med å koma i kontakt med konsertarrangør Live Nations, som står bak Bryan Adams-konsertane i Noreg.

Dei har likevel lagt ut ei melding på heimesidene sine om at alle arrangementa deira på nåverande tidspunkt går som normalt. Dei skriv at helsa til tilsette og publikum er deira høgaste prioritet, og at dei tar utgangspunkt i råd og anbefalingar frå FHI.

På Oslo Spektrum fortel Per-Ole Moen at dei allereie har sett inn fleire tiltak med tanke på koronaviruset.

– Det er mellom anna innført grundigare reinhald. Det er spesielt fokus på kortterminalar, rekkverk og dørhandtak som publikum er i kontakt med. I tillegg er informasjonsplakatar frå Folkehelseinstituttet tilgjengelege, seier han.

Adams-konsertane kan potensielt samla 5.500 i Stavanger og 11.000 i Oslo.

– Kor lett er det eigentleg å hindra smitte på denne type arrangement?

– Me har ingen garantiar for noko, men me må ta i bruk dei tiltaka me veit hjelper. Det er å passa på at folk ikkje er tett oppå kvarandre, at folk har moglegheit til å nysa i eit papir og vaska hendene etterpå og dersom nokon har forkjølingssymptom bør dei vera heime, seier fagdirektør i FHI, Svein Lie.