Kommunale leilegheiter kan få varmepumper

Administrasjonen i Stavanger kommune foreslår å bruke 10 millionar kroner på å kjøpe og installere varmepumper i kommunale utleigebustader. Politikarane har vedtatt at 10 millionar kroner skal brukast på klimatiltak for låginntektsfamiliar i Stavanger, og administrasjonen sitt forslag til løysing er å satse på varmepumper i kommunale leilegheiter. Utval for miljø- og utdanning skal behandle saka den 24. mai.