Kommer med nye kreft-krav

Aksjonisten Finn Helge Quist i Haugesund mener saksbehandlingstiden i Nye Metoder er for sein. Nå har han samlet over ett tusen underskrifter til et krav om at det statlige organet skal granskes. Nye Metoder er et beslutningsforum som bestemmer når og hvilke medisiner som skal tas i bruk i Norge.