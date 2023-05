Kommentator set spørsmålsteikn ved norsk havvindsatsing

Noreg si Havvind-satsing har nå blitt så dyr at den ikkje lar seg gjennomføra utan milliardauke i statleg støtte og subsidiering. Det er signala for utbyggarane, slik som Equinor. Nå tar Aftenbladet sin energikommentator Hildre Øvrebekk til orde for å tenkje på alternative måtar å skaffe meir straum til landet. Storstilt utbygging av solkraft langs jernbanelinjer og vindkraft i industriområde er eksempel på måtar landet kan skaffe seg store mengder med straum på, seier Øvrebekk.