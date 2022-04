– På CV-en min står det kriminell utlending. Men jeg har ikke smuglet, jeg har ikke grodd. Jeg har bare valgt å innhalere THC. Det kommer jeg til å fortsette med de gangene jeg trenger det, sier han

Mohammed Basefer fra Stavanger kom til Norge som flyktning. Han er komiker og småbarnsfar.

Som voksen ble han diagnostisert med sterk ADHD. Han ble forskrevet Ritalin, som er den godkjente medisinen for ADHD i Norge. Det virket dårlig.

– Jeg husker godt den dagen med ADHD-medisiner i kroppen. Jeg jobbet med TV og satt og stirret på en skjerm i syv timer. Jeg ble apatisk. En zombie. Jeg sov ikke. Spiste ikke. Jeg raste ned i vekt, sier han.

Løsningen ble cannabis. Først fra gata, men etter det han beskriver som en ubehagelig opplevelse med politiet, tok han kontakt med lege Aina Mumbi.

Mohammed Basefer har alltid vært en urolig gutt, men cannabis har gjort at han har funnet roen. Nå må han trolig slutte med det, for å klare å gjøre jobben sin. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kan hente medisin utenlands

Hun er lege med egen klinikk, og jobber med pasienter som ikke får medisinsk cannabis i Norge.

Ifølge Helsedirektoratet er det kun en type medisinsk cannabis som er godkjent for bruk i Norge. Det er en munnspray som inneholder cannabisekstrakter.

Det er bare godkjent for MS-pasienter med spasmer, og i 2020 var det rundt 200 personer som fikk denne på respekt i Norge.

Medisinsk cannabis i Norge Ekspandér faktaboks Det er anslått at rundt 1000 nordmenn har fått godkjenning til å bruke medisinsk cannabis.

Cirka 200 av disse får medisinen på norske apotek etter godkjenningsfritak fra spesialist.

Mellom 700-800 (usikre tall) har fått godkjennelse av fastlege til å dra til utlandet for medisinsk behandling og hente hjem en måneds forbruk av medisinsk cannabis.

Har man ikke dokumentert godkjennelse fra fastlegen kan man likevel ta med én ukes forbruk av medikamenter fra utlandet inn i Norge. Les mer om dette her.

Det nederlandske firmaet «Bedrocan» produserer cannabisrelaterte produkter for medisinsk bruk. De fleste nordmenn får medisinen sin i Nederland.

Pasienter som kan ha nytte av medisinsk cannabis kan ha alvorlig kreftsykdom eller sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler. Kilde: Legemiddelverket, Normal Norge og Pasientforeningen for sikker cannabisbruk.

Men medisinsk cannabis til bruk for andre sykdommer og lidelser er godkjent som ADHD-medisin i land som USA og Nederland.

I Danmark er det en midlertidig forsøksordning som gjør at leger kan skrive ut medisinsk cannabis, som for eksempel olje.

Mange av pasientene til Mumbi, Basefer inkludert, reiser derfor til Nederland eller Danmark for å få resept.

For på grunn av et slags smutthull i Schengen-avtalen kan de som ikke har en slik godkjenning, ta med attest fra fastlegen til utlandet, få resept på cannabisolje eller lignende cannbis-holdige produkter, og hente den ut på apoteket der.

Så kan man ta med en måneds forbruk hjem til Norge.

Men ikke uten konsekvenser. All bruk av medisinsk cannabis fra utlandet er uforenlig med førerrett.

En type medisinsk cannabis. Foto: Åshild Slåen / NRK

– En time etter at jeg kom fra Nederland med den medisinske cannabisen, ble jeg stanset av politiet. De tok fra meg lappen, sier han.

Har lov

Basefer skaffet seg advokat til eventuell rettssak. Men advokat Lars Undheim, forklarer at saken hans aldri ble prøvd for retten.

Analyseresultater viste at Basefer hadde cannabis i blodet tilsvarende 0,2 i promille, som i utgangspunktet ikke medfører tap av føreretten.

Han vil ikke kritisere politiet, men mener det er helsekravet i førerkortveilederen til Helsedirektoratet det er noe galt med.

– Uavhengig om den er foreskrevet av verdens største spesialist på nevrologi. Så lenge det ikke er skrevet ut av en norsk lege, skal han ikke ha førerrett. Det er helt feil, mener jeg, sier Undheim.

Undheim har tidligere vært forsvarer i en nokså lignende sak, som Aftenbladet har omtalt.

– Dette er noe som kan og bør tas til retten. På mange måter er det en form for diskriminering av leger i utlandet. Det finnes ingen åpenbar sammenheng med medisinsk cannabis utskrevet i utlandet og det å ikke oppfylle helsekravene, sier han.

Ifølge en dom fra Høyesterett i oktober, kan nordmenn i teorien kjøpe cannabis på gata og bruke det to til tre ganger i måneden og fortsatt kunne kjøre bil.

Måtte gi fra seg resepten sin

Etter at Basefer valgte å være åpen om cannabisbruken på sosiale medier, han fått flere henvendelser fra folk som er i samme situasjon.

– Mange har hatt det mye verre enn meg. Det er på tide at disse pasientene får utskrevet medisinsk cannabis i Norge, uten å bli stoppet og trakassert, mener han.

Han får støtte av Rusorganisasjonene interesseorganisasjon (RIO).

– Folk som bruker medisinsk cannabis blir ofte ransaket, og politiet påstår at det er grunn til å tro at det ikke er lovlig resept. At de har en reseptboks, men har puttet ordinær cannabis i boksen, sier fagansvarlig i Foreningen tryggere ruspolitikk, Dagfinn Hessen Paust til NRK.

Han er klokkeklar på at regelverket i Norge må oppdateres.

– Det finnes ingen grunn til at medisinsk cannabis skal vurderes som spesielt annerledes enn andre reseptbelagte stoffer. Det er ikke forbud mot å kjøre bil om du går på de fleste opioider. Om de med ADHD går på vanlige medisiner har de plikt til å ta dem. Om cannabisen gjør samme jobb, er det farligere for han å kjøre uten, mener Hessen Paust.

Dagfinn Hessen Paust.

Bare ett godkjent produkt i Norge

Både politidirektoratet og helsedirektoratet påpeker at helsekravene for å ha førerrett følger av egen forskrift.

– Politiet skal motvirke at personer kjører i påvirket tilstand, og hyppigheten av rusmiddelinntaket skal vurderes opp mot bruken av kjøretøy, sier Liv Aasberg Corneliussen, leder for Juridisk forvaltningsseksjon ved politifagavdelingen i Politidirektoratet.

Hun påpeker at hvert rusmiddel skal vurderes individuelt etter egenskapene det har.

Da det kun er cannabis-sprayen Sativex som er godkjent for bruk i Norge, er det også bare dette som er godkjent i henhold til førerkortveilederen.

– Det finnes en rekke uregistrerte produkter som benyttes i Norge, og som delvis også tas med fra utlandet. Disse produktene har ikke den samme dokumentasjonen på innhold av virkestoffer som kan påvirke kjøreevnen, forklarer avdelingsdirektør Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet.

Helga Katharina Haug i Helsedirektoratet Foto: Helsedirektoratet

Det er ifølge helse- og omsorgsdepartementet ingen planer å gjøre noen endringer i forskriftene.

Basefer er nå usikker på hva han skal gjøre fremover. For å reise rundt på ulike oppdrag som standupkomiker, er han helt avhengig av bil.

Men for å holde ADHD-sykdommen i sjakk, trenger han også den medisinske cannabisen.

– Uten lappen kan jeg ikke gjøre jobben min. Jeg trenger den, og jeg trenger å bestemme over min egen kropp. Det er en menneskerett, sier han.