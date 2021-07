Kom med trusler mot politiet

Politiet skriver på Twitter at de i natt kom over en amper og kranglevoren mann på 40 år utenfor et utested i Egersund sentrum. Han skal ha vært lite samarbeidsvillig og kom med trusler mot patruljen. Mannen ble pågrepet og satt i arrest. En 29 år gammel mann ble bortvist fra stedet da han hadde vært involvert i slagsmål på stedet. Politiet har opprettet sak.