Kom et kvarter for seint til legen – ble truet med barnevernet

– Det var en ekkel og veldig ubehagelig opplevelse, sier kvinnen i 30-årene til NRK.

Hun er en helt vanlig mor som aldri har hatt noe med barnevernet å gjøre.

NRK ble kjent med episoden i en rapport, og kvinnen går med på å fortelle historien anonymt.

Hun skulle i fjor til seksukerskontroll med babyen sin på en helsestasjon i Rogaland.

På sms-innkallingen sto det at hun skulle møte klokken 09.30.

– Jeg dro ned i god tid og var på plass kvart over ni. Da kom en tydelig stresset lege brasende ut av kontoret og sa bryskt til helsesekretæren: «er det hun som skulle vært her for et kvarter siden?»

Fikk bare den ene innkallingen

Det viste seg å være en feil med sms-systemet, slik at kvinnen bare hadde blitt innkalt til timen hos helsesøster. Det var denne som begynte 09.30.

Barnemoren opplevde truslene som svært ubehagelige. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Legetimen klokken 09 hadde hun ikke fått sms om.

– Timen ble riktignok ført opp på helsekortet i en tidligere konsultasjon, men jeg forholdt meg til sms-en jeg fikk, sier hun.

Kvinnen ble bedt om å skynde seg inn på legekontoret.

Der hadde legens raseri ikke lagt seg, snarere tvert imot.

«Lav terskel for barnevernet»

– Legen sa at hun hadde lav terskel for å kontakte barnevernet når foreldre ikke kom til timen sin. Jeg svarte at jeg ikke følte dette var min feil på grunn av sms-en. Jeg ble helt satt ut, og følte det som en alvorlig trussel, sier kvinnen.

Da hun kom hjem, visste hun ikke helt hva hun skulle gjøre.

Etter å ha snakket med venner bestemte trebarnsmoren seg for å sende en e-post til pasient- og brukerombudet.

Ombudet har omtalt episoden i årsmeldingen for 2019:

«Det er klart at pasienter ikke skal bli behandlet på denne måten, og det er viktig at slike saker blir påklaget slik at de involverte kan ta lærdom for sitt videre arbeid. Kommunens svar var her veldig tydelig. Innrømmelse av overtramp er en sjeldenhet», skriver pasient- og brukerombud Gro Snortheimsmoen Bergfjord.

Kommuneoverlegen beklaget

Ombudet viser til et brev som kvinnen fikk fra den aktuelle kommuneoverlegen.

Der heter det:

«Legen har opptrådt uhøflig og ikke etter helsepersonellovens § 4 med «omsorgsfull hjelp». Å nevne eventuell varsling til barnevernet på grunn av å komme for seint til en time er overtramp. I dette tilfellet var det kommunen som var årsak til at hun kom 15 minutter etter legetime», skriver kommuneoverlegen.

Legen som mor og barn ble utsatt for, jobber i dag i Nord-Norge. Episoden har ikke fått noen konsekvenser for henne. Foto: Øystein Otterdal / NRK

I brevet går det fram at legen var vikar, og ikke lenger arbeider i Rogaland.

Kommuneoverlegen opplyser i brevet at han ikke har mottatt andre klager på denne legen.

– Ikke alltid like enkelt

– Det er helt forferdelig å true med barnevernet, og jeg håper virkelig ikke at dette er noe denne legen eller andre leger gjør til vanlig. Jeg følte det var viktig å gå videre med saken, sier kvinnen til NRK.

– Og selv om det her var en feil i innkallingen som førte til forsinkelsen, vil jeg påpeke at det ikke alltid er like enkelt å møte helt presis til en avtale når man skal ha med en baby. Det er mye uforutsett som kan skje på kort varsel, legger barnemoren til.

Kommuneoverlegen skriver i brevet at han ikke har innhentet legens egen versjon av episoden, og at hun nå jobber et sted i Nord-Norge.

Episoden har ikke fått noen konsekvenser for henne.

NRK kjenner ikke legens identitet.