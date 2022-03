Kolumbus snur om inngang framme

Det blir igjen lov til å gå inn alle dørene på bussane, skriv Kolumbus i ei pressemelding. Selskapet har fått kritikk for kampanjen om at det berre var lov å gå inn framme for å få fleire til å vise billetten. Bakgrunnen var at 12 prosent sneik på bussane. Nye tal viser at snikprosenten har gått ned. Kolumbus seier dei vil halde fram med billettkontrollar kvar dag, heile døgnet.