Kolumbus avlyser Utsira-konkurransen

Kolumbus gjennomførte i 2023 en konkurranse om ferjetransport mellom Haugesund og Utsira etter reglene i anskaffelsesforskriften.

Det var totalt fem tilbydere som deltok i konkurransen, og Norled ble tildelt kontrakten 22. desember 2023.

30. januar begjærte Boreal midlertidig forføyning med krav om at Kolumbus ikke skulle inngå kontrakten. Boreal anførte at Norled hadde fått en konkurransefordel ved at de på et tidlig tidspunkt i konkurransen innga et tilbud med justert rutetabell. I en kjennelse 11. mars ga Sør-Rogaland tingrett Boreal medhold i begjæringen.

Det er to hovedgrunner til at Kolumbus nå avlyser konkurransen, skriver de i en pressemelding:

Vedståelsesfristen for Norleds tilbud utløp 5. april og er ikke blitt forlenget. Kolumbus har derfor ingen gyldige tilbud.

Tingretten har funnet det bevist at Kolumbus’ brudd på likebehandlingsprinsippet har påvirket utfallet av konkurransen. Kjennelsen innebærer at det foreligger en rettslig usikkerhet om holdbarheten av anskaffelsesprosessen, noe som gir saklig grunn til å avlyse konkurransen.

Konkurransen vil bli utlyst på ny.