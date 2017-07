Kollisjon ved Heskestad

Det har vært et sammenstøt mellom tre biler på E39 ved Heskestad i Lund. Nødetatene er på stedet. Politiet melder at ett kjørefelt er åpent, og at det er manuell dirigering på stedet. Ifølge brannvesenet ble ingen alvorlig skadd i ulykken.