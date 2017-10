Kollisjon på Ganddal

En eldre kvinne skal etter det politiet tror ha fått et illebefinnende, og kjørt rett inn i bilen foran seg, for så og krasje i autovernet. Uhellet skjedde like før rundkjøringen ved Godsterminalen på Fylkesvei 44. – Bilen skal ha hatt relativt god fart og nødetatene er på vei, sier Victor Jensen som er operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt.