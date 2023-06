Kollisjon i Sola

To bilar har kollidert på Nesbuveien i Sola. Det er store materielle skadar på den eine bilen. Ein person klaga på smerter i nakken.

Politiet melder at ein person er tatt med til legevakta for sjekk. Og at dei har tatt førarkortet til ei kvinne i 60-åra.

Vegen er nå rydda.